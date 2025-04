Incocciati frena sul rimpianto Kvara: "Si segnava poco anche con lui"

A Il Calcio Parlato l’allenatore Giuseppe Incocciati, ex Napoli, ha parlato del momento che sta vivendo in stagione la squadra di Conte con lo scudetto che sembra possibile e che non è più solo un sogno.

"Mi limito a dire che il Napoli ha in mano questo scudetto. Per come è nato, chiaramente sarebbe uno scudetto legato tanto al sacrificio del gruppo. La squadra dello scorso anno sembrava alla frutta. L’allenatore in primis e la società hanno lavorato benissimo. Si deve sputare sangue fino alla fine.

Conte? Ha avuto tante insidie nel corso della stagione, però anche con Kvara era la squadra che tra le big segnava di meno. McTominay è in un momento di grande entusiasmo, avere giocatori che hanno il desiderio di concludere a rete è decisivo. Se un giocatore come Politano avesse questo fortissimo desiderio di fare gol potrebbe essere un giocatore ancora più completo”.