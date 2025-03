Podcast Incocciati: "Inter più strutturata, il Napoli insegue a fatica. Senza i pezzi forti va in crisi"

A parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Giuseppe Incocciati.

Inter e Napoli, continua la corsa Scudetto:

"C'è un'Inter che strutturalmente è più forte di tutte, il Napoli insegue ma con difficoltà, perchè contrastare una squadra con una rosa così è difficile. Vedo un Napoli in fatica per la struttura della sua squadra. Quando ieri ha dovuto tirare fuori i pezzi importanti è entrata in crisi, mentre l'Inter è esattamente il contrario".

Guardando il calendario, l'Inter avrà la Champions e la Coppa Italia:

"Il giocatore pensa a giocare, non fa distinzioni. Non posso pensare che si pensi più a una competizione. Certo, i ragionamenti si fanno in uno spogliatoio ma poi tocca al mister gestire bene le risorse. E così i problemi si riducono".

Milan, addio alla Champions?

"Pagano la mala-gestione di una società che si è riflessa sul campo. Inutile pensare ai rimpianti, bisognerebbe capire cosa fare per il futuro, finchè non chiariscono questo non miglioreranno. Conceicao cosa poteva fare? I giocatori fanno la differenza. E' giusto vedere una squadra che sembra morta nel primo tempo e poi fa quel secondo tempo? E' una questione emotiva. Quelle maglie sono riservate a calciatori che sanno portare avanti responsabilità pesanti".

Costruirebbe il Milan del futuro su Leao?

"Non ne sarei sicuro. Ma prima di tutto affronterei il discorso societario. Perchè se sai che hai una struttura forte alle tue spalle, questo ti permette di fare bene".