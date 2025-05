Cauet consiglia: “Napoli, prendi David e poi lo rivendi. Sarebbe una grande plusvalenza!”

Benoit Cauet, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è chi deve salvarsi, chi vuole l’Europa e chi cerca di vincere il titolo. Ogni gara è difficile, le motivazioni sono altissime per tutti. L’Inter riceve la Lazio che vuole andare in Champions, il Parma ha bisogno di punti per salvarsi soprattutto dopo la vittoria del Venezia di ieri.

David del Lille? E’ da anni che viene accostato al Napoli, per me vale circa 40 mln, ma oggi si libera a zero e fa gola a tutti. Chi si muove per primo può prendere un giocatore di valore estremo e che ha fatto la differenza in Francia. Poi si può fare una plusvalenza con David che può essere rivenduto a grosse cifre.

Finale di Champions? Conosco bene sia il PSG che l’Inter, è complicato per me fare il tifo per una delle due. Da parte del PSg c’è grande entusiasmo perchè dopo cinque anni ritrovano una finale. A gennaio hanno preso Kvaratskhelia e Luis Enrique è stato bravo a resistere a tutti gli attacchi che ha avuto. Se vince la Champions il merito è di Luis Enrique. L’Inter ormai è una squadra esperta, ma siamo alla fine di un ciclo che potrebbe concludersi nella maniera migliore”.