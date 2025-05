Sky, Modugno: “De Bruyne-Sudakov, destini incrociati: l’uno esclude l’altro”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Trattativa De Bruyne? Se ci si limita all’osservazione, è un giocatore non giovanissimo ma nemmeno vecchio. Inoltre è integro fisicamente. Oggi un centrocampista di 33 anni può giocare altre 2-3 stagione, inoltre un elemento con la sua qualità, esperienza e fantasia potrebbe in Serie A un valore sconosciuto ad oggi. Sarebbe un crack assoluto e un’operazione per la quale c’è una certa fiducia, anche dal punto di vista economico i conti possono quadrare. La posizione di Conte in questa trattativa è parallela, sarebbe un’opportunità che la società vuole cogliere. L’allenatore in questo momento ha altri pensieri per la testa.

Jonathan David? Vuole una clausola rescissoria, oltre alla questione commissione e una serie di fattori da valutare. In questo momento, secondo me il suo arrivo è da considerarsi più complicato rispetto a quello di De Bruyne.

Sudakov? Calciatore fortissimo che piace tanto al Napoli, ma se arriva De Bruyne non prendi lui”.