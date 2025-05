9 gare in contemporanea, Simonelli: "Serie A la più avvincente al mondo"

Nove gare in contemporanea alle 20.45 di domenica sera: l'unica eccezione sarà Genoa-Atalanta, che si giocherà il sabato sempre alla stessa ora. È questo il programma della 37^ giornata del campionato di Serie A, ufficializzato dagli uffici di via Rosellini nella tarda mattinata di oggi.

Attraverso i canali ufficiali della Lega Serie A, arriva anche il commento del presidente Ezio Simonelli, a Roma per la finale di Coppa Italia fra Milan e Bologna che si terrà domani sera all’Olimpico: “Il campionato italiano è il più avvincente e incerto del mondo e quest’anno ci attende un finale di stagione senza precedenti, con quasi tutte le squadre ancora in lotta per i diversi obiettivi. Chiederemo al nostro centro di Lissone il massimo dello sforzo per assicurare la miglior qualità di produzione, garantendo la contemporaneità del 90% degli incontri per offrire a tutti i tifosi un’esperienza unica ed emozionante.

Desidero rivolgere - ha continuato Simonelli, che questa mattina ha incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - un sentito ringraziamento alla struttura operativa della Lega Serie A per l’impegno straordinario messo in campo in tempi rapidissimi al fine di consentire la trasmissione simultanea delle nove partite della penultima giornata della Serie A Enilive”.