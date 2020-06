Insigne, l'ex agente ricorda l'anno al Pescara: "Andò lì per merito di Zeman"

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto nel giorno del compleanno del capitano azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne andò al Pescara per volontà di Zeman. Di solito quest'ultimo non chiede calciatori, ma quell'anno fece un solo nome: Lorenzo Insigne. L'aveva avuto a Foggia e voleva fortemente che lo seguisse a Pescara. Il fatto che Lorenzo sia andato sull'Adriatico è merito di Zeman".