Insigne, l'ex allenatore: “Nessuna polemica con la Salernitana, amerà per sempre il Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ernesto Apuzzo, ex allenatore del Napoli Primavera e colui che ha svezzato Lorenzo Insigne: "Forse nessuno si sarebbe aspettato questa carriera di Insigne, anche se avevamo visto già dall'inizio le sue doti. Sono d'accordo quando si parla di un mondo di affari. Ha fatto l'affare De Laurentiis che non ha sganciato tanto per il rinnovo e ha fatto bene Insigne ad accettare l'offerta del Toronto, guadagnando 60-70 milioni in cinque anni.

Questo è il calcio, lo dobbiamo accettare. Ieri non ho visto un gesto polemico nei confronti di nessuno, Lorenzo ha esultato e ha detto che amerà per sempre il Napoli. Conoscendolo questo gesto gli è venuto dal cuore. Secondo me ha meritato il rispetto che adesso il pubblico di Napoli gli sta riconoscendo, perché non ho sentito fischi. Secondo me De Laurentiis ha risparmiato volentieri i soldi di Insigne. Alla luce dei fatti, con un acquisto al suo posto, si sentirà la sua assenza. I gomiti si usano in un contesto di sfide, però legittime e leali. La gomitata di Dzeko era da rosso".