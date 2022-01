Insigne-Toronto, l'intermediario: “Travisato il discorso di Transfermarkt. Su Ghoulam…”

Andrea D'Amico, intermediario nell'operazione che ha portato Lorenzo Insigne a firmare col Toronto FC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Insigne? Il presidente del Toronto, così come quello della MLS, sono miei amici da tantissimi anni. Dopo la vittoria degli europei stavamo cercando un profilo di livello ed è nata una collaborazione. Il mercato in MLS è in crescita. Voglio precisare che è stato travisato il discorso di Transfermarkt perchè l’abbiamo usato per vedere i giocatori in scadenza di contratto, non per vedere chi fosse Insigne.

Belotti a Toronto con Insigne? Mai presi contatti con lui. Ghoulam? Escludo la pista Toronto”.