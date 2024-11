Inter, Calhanoglu a Dazn: "Dominato, meritavamo di più. Dispiace per il 1* rigore sbagliato"

Un gol e un rigore sbagliato, il primo in Serie A, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato così dopo la gara contro il Napoli. "Abbiamo dominato la partita, meritavamo di più. Siamo stati sfortunati, mi dispiace di aver sbagliato il primo rigore e sapevo sarebbe successo e non volevo sbagliarlo proprio oggi. Devo rialzarmi subito perché il campionato è ancora lungo. E' stata una partita intensa, tanti duelli, abbiamo cercato sempre i nostri attaccanti. Nel secondo tempo siamo andati meglio sui quinti, non siamo riusciti a far gol".

Ti aspettavi l'equilibrio di questo campionato?

"Tante squadre si sono rinforzate, ci sono tanti nuovi giocatori. Noi siamo sempre gli stessi, però è ancora lunga. Noi vogliamo restare lì. Ogni tre giorni non è facile, giocare mercoledì contro l'Arsenal e oggi contro il Napoli non è stato facile".