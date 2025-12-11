Inter, Lautaro sullo Scudetto: "Campionato molto equilibrato, c'è anche la Roma"

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha conquistato il premio Performance ed è stato premiato ai Gazzetta Sports Awards a Milano. Il capitano nerazzurro ha commentato così, come raccolto da Tuttomercatoweb, il riconoscimento: “È importante ciò che sono riuscito a fare, con il lavoro e con il sacrifico. Da piccolo ho vissuto momenti difficili e la mia famiglia mi è stata vicina. Io ogni volta che gioco corro per loro e per rendere felice un popolo che è sempre con noi. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo negli ultimi anni. La crescita la vediamo. Ora abbiamo un allenatore nuovo che ci ha dato tantissima energia. Qualche risultato non è andato dalla nostra parte, ma è importante continuare a fare ciò che stiamo facendo. Abbiamo portato l’Inter ad un livello straordinario”.

Napoli e Milan saranno le vostre rivali per lo Scudetto?

"C’è anche la Roma perché ha un allenatore che mi piace come lavora. Il campionato è molto equilibrato. Dobbiamo restare lì".

Come si trova con Bonny e Pio Esposito?

“Pio lo consociamo dalle giovanili, veniva spesso ad allenarsi con noi. È italiano, quindi lasciatelo tranquillo: è intelligente, lavora, quindi darà tanto a noi e alla Nazionale. Bonny ha grandissima forza e ci dà una grande mano. Avere giocatori così è molto importante per noi".