Inter, Zanetti: "Chivu condottiero, non era facile. Dietro c'era il Napoli...
Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria del tricolore: "Sono felicissimo per Cristian perché è un fratello della nostra squadra. Da quando allenava la Primavera, si capiva questa grande passione. Vincere non è mai semplice e lui l'ha fatto in modo consapevole e credendo nel suo lavoro. Ci troviamo qui a festeggiare".
Un nome che è stato decisivo?
"lo dico sempre il gruppo, ma se devo dire un nome dico Chivu. Non era semplice per i ragazzi riprendersi dopo la passata stagione ma Chivu ha fatto davvero un grande lavoro. Dietro c'erano Napoli, Milan e le altre squadre. Lui è il nostro condottiero. Lautaro? Sono felicissimo di lui; quando siamo andati a prenderlo in Argentina non ci aspettavamo queste grandissime doti. E' un trascinatore, sempre presente e si sente parte della nostra famiglia. Cerca di trasmettere il valore del club. Speriamo sia anche in futuro un uomo importante della storia dell'Inter".
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