Scudetto Inter, Vieri: "Meritato e con gran calcio. Conte sfortunato"

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Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, nel corsi di una intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato dello Scudetto conquistato ieri dai nerazzurri nella sfida contro il Parma: "L'Inter è stata la più forte quest'anno. E a tratti ha giocato un gran calcio. Tre squadre in corsa, con il Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo. Comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po' di sfortuna per Conte".

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