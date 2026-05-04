Adani: “Psg-Bayern, ma anche l’Inter: vince chi propone, finiti i tempi delle difese”

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Anche Lele Adani ha parlato dello Scudetto nerazzurro nel suo editoriale di oggi per il Corriere della Sera.

Anche Lele Adani ha parlato dello Scudetto nerazzurro nel suo editoriale di oggi per il Corriere della Sera: "Psg-Bayern non è stata solo una delle più belle partite di sempre, ma rappresenta proprio LA «gara manifesto» della direzione del calcio moderno. Per vincere bisogna attaccare. Chiaro ed evidente. E anche nella nostra Serie A lo scudetto se lo aggiudica, con merito, l’Inter perché ha sempre giocato per vincere. Chivu lo ha certificato anche in conferenza stampa".

"Non guardo i numeri difensivi"

"Non guardo mai i numeri difensivi, i gol si fanno e si prendono, soprattutto quando ti prendi determinati rischi e hai la linea difensiva molto alta. La cosa più importante è essere propositivi. Sono finiti i tempi delle migliori difese che vincono i campionati".