Adani: “Psg-Bayern, ma anche l’Inter: vince chi propone, finiti i tempi delle difese”
Anche Lele Adani ha parlato dello Scudetto nerazzurro nel suo editoriale di oggi per il Corriere della Sera: "Psg-Bayern non è stata solo una delle più belle partite di sempre, ma rappresenta proprio LA «gara manifesto» della direzione del calcio moderno. Per vincere bisogna attaccare. Chiaro ed evidente. E anche nella nostra Serie A lo scudetto se lo aggiudica, con merito, l’Inter perché ha sempre giocato per vincere. Chivu lo ha certificato anche in conferenza stampa".
"Non guardo i numeri difensivi"
"Non guardo mai i numeri difensivi, i gol si fanno e si prendono, soprattutto quando ti prendi determinati rischi e hai la linea difensiva molto alta. La cosa più importante è essere propositivi. Sono finiti i tempi delle migliori difese che vincono i campionati".
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