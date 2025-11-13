Italia, Buongiorno: “Nessun passo indietro, ci mancava solo il gol e alla fine è arrivato"
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro la Moldova: "Abbiamo creato tanto dal primo all'ultimo minuto, dovevamo solo buttarla dentro. Ce l'abbiamo fatta alla fine e siamo contenti. Non c'è stato nessun passo indietro, la squadra era concentrata e decisa. Ci mancava solo il gol che è arrivato alla fine".
Sulla partita contro la Norvegia: "Noi dobbiamo cercare di dare il massimo in ogni partita, la prepareremo al meglio col mister".
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
