Italia, Di Lorenzo: "Gol? Volevo crossare. Incredibile 37 gare senza sconfitte!"

Il difensore dell'Italia Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro la Lituania:

Volevi crossare?

"Sì però il pallone è andato dentro, sono contento per questo primo gol con la maglia della nazionale ma di più per la vittoria".

Come è stata questa vigilia?

"Il mister ci ha sempre detto di stare tranquilli, di continuare quello che abbiamo fatto questi anni e giocare divertendosi. Ci stanno due partite ad inizio di stagione di non essere brillanti e precisi in campo. Oggi abbiamo segnato tanti gol che è importate e siamo contenti per la vittoria".

37 partite senza sconfitta.

"E' incredibile. Uno dei record che abbiamo battuto, cercheremo di farlo continuare".