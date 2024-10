Italia, Di Lorenzo: "Ho vissuto un momento difficile, l'ho superato grazie al lavoro"

vedi letture

Autore di due gol in Nazionale, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Momenti difficili nella carriera di un calciatore ci sono, a me è capitato lo scorso anno sia individualmente che con la mia squadra ma ora è passato. Conosco solo una strada, è quella del lavoro per uscire da queste situazioni, io mi sono messo a lavorare e quest'anno sono partito in maniera importante sia col Napoli che con la Nazionale con questi due gol. Sono contento per la gara che abbiamo fatto diventare facile, bene così.

C'era da cambiare tanto e lo abbiamo fatto dopo alcuni errori, adesso anche questo 3-5-1-1 scelto da Spalletti ci aiuta, è il sistema definitivo, abbiamo tanta qualità in mezzo al campo, tanti palleggiatori, tanta qualità. Sono arrivati molti giocatori giovani che si sono inseriti in questo gruppo e hanno dimostrato di poterci essere. Siamo molto contenti".