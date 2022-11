Italia, Mancini esalta Raspadori: “Può giocare in tutti i ruoli, anche da numero 9"

"Può muoversi in più zone di campo, può giocare anche con un altro centravanti così come appunto fare il centravanti"

Raspadori è a suoi avviso il centravanti più vicino alla sua idea di calcio offensivo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che alla vigilia di Austria-Italia, test amichevole che andrà in scena domani a Vienna, ha risposto così: "Raspa è un giocatore con grandi qualità. E' giovane e anche lui non gioca da tanto tempo, sta migliorando notevolmente.