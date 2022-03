Italia, Mancini: "Insigne non mi preoccupa! Non è in condizione come all'Europeo, ma..."

Preoccupato dalla condizione di Insigne e Barella? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Roberto Mancini.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Preoccupato dalla condizione di Insigne e Barella? "No, non sono preoccupato. In Nazionale - dice Roberto Mancini in conferenza stampa - hanno sempre fatto bene. E' chiaro che durante la stagione ci sono momenti in cui non sei al 100%. Chiellini? Sta abbastanza bene, il fatto di aver giocato è positivo. Probabilmente non farà le due partite, ma ne parleremo insieme e decideremo".

Come sta Insigne? Lorenzo Pellegrini una sua alternativa?

"Non si può essere sempre al 100%, magari non è in condizione come durante l'Europeo ma qui si può tirar fuori anche qualcosa di diverso. Pellegrini è un giocatore che valutiamo più come mezz'ala offensiva, è una opzione che abbiamo".