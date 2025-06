Italia U21, il CT Nunziata: "Qualificati dopo due gare, che grinta dei ragazzi!

Carmine Nunziata, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha commentato la vittoria contro la Slovacchia ai microfoni di Rai 2: "Questa è la cosa positiva, che dopo due partite abbiamo già passato il turno e abbiamo la possibilità anche di rigenerarci a livello fisico. A livello di gioco sinceramente siamo un po' mancati, abbiamo sbagliato troppi passaggi. Però voglio elogiare i ragazzi per la determinazione, la voglia e la grinta che ci hanno messo per passare il turno. Ogni ragazzo che viene chiamato in causa dà sempre il massimo".

Il match.

L'Italia batte 1-0 la Slovacchia nel secondo match del Gruppo A degli Europei Under 21. È la seconda vittoria di corto muso degli azzurri dopo quella contro la Romania, a decidere stavolta è la rete di Cesare Casadei al minuto 7. Ora la squadra di Carmine Nunziata è qualificata con una giornata d'anticipo ai quarti di finale della competizione, con un turno d'anticipo, bisognerà solo capire se lo farà da prima o da seconda del girone.

Le formazioni.

SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, Sauer; Marcelli, Suslov, Sauer. Ct: Kentos

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. Ct: Nunziata