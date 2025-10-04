Iuliano: “Napoli completo, sono le altre a doversi preoccupare! Conte? Il migliore. Su KDB…”

A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra, è intervenuto Mark Iuliano, ex compagno di Antonio Conte alla Juventus. Di seguito le sue parole: “Il Napoli è la squadra più completa che c’è, ha una rosa da paura e completa. Ha l’allenatore migliore, che non è da sottovalutare.

Vogliamo discutere De Bruyne? Avercene di stelle così nel nostro calcio. Adesso che entrerà in condizione farà vedere sempre di più che talento abbiamo in Serie A e soprattutto voi a Napoli.

McTominay è un giocatore straordinario, di sacrificio, che sa unire le due fasi sia offensiva che difensiva come pochi. Per avere questi campioni nessuno meglio di Conte sa come utilizzarli, ma sicuramente ci sono ancora dei lavori in corso. Bisogna capire che quando una squadra affronta il Napoli stanno tutti dietro la linea della palla e gli spazi sono sempre di meno. Partire da più lontano può essere anche un bene per giocatori come McTominay. I tifosi del Napoli devono essere contenti di avere una squadra così. Sono le avversarie a doversi preoccupare del Napoli, soprattutto quando girerà De Bruyne.

De Bruyne non è ancora al top della condizione fisica, ma ha bisogno di equilibrio. Viene da un lungo infortunio e giocare a Napoli non è facile per nessuno, anche se ti chiami De Bruyne perché la pressione è importante. Non quella della partita ma della quotidianità. Tutto questo calore che in Inghilterra non c’è. Se Conte, che viene dalla Juve, sì è innamorato di Napoli significa che i napoletani sono capaci di cambiare la storia.

Io non vedo problemi negli azzurri, perché sono completi e sono forti. Il Milan può essere l’antagonista, visto che si allena tutta la settimana, ma non ha la rosa delle altre squadre. I rossoneri hanno ridotto molto la rosa e se la sono tenuta tutta per il campionato giustamente. Allegri può sbagliare una volta, ma quando hanno le redini difficilmente sbagliano. In più ha un fenomeno come Modric e si è fatto prendere Rabiot che gli ha sistemato il centrocampo.

Tudor e Conte sono due miei amici, ho lavorato con entrambi. Tudor è un allenatore straordinario, ma deve trovare ancora la quadra. Conte non va mai discusso. Mai vi potete azzardare a discuterlo. I calciatori con Antonio staranno sempre male perché non concederà mai niente, tutti vorrebbero averlo e tutti dovrebbero essere come Conte. Speriamo che sia un bel campionato avvincente, anche perché il livello si è alzato. L’Inter ha una rosa importante e completa, ma è presto per definire una favorita”.