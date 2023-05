Juve, Calvo: "Allegri coinvolto su tutto, anche sul ds. Giuntoli? Letto toto-nomi, abbiamo idee chiare"

"Con l'allenatore condividiamo tutto e il confronto è sempre positivo: come ha detto Allegri ieri non c'è stato alcun veto da parte sua".

"L'allenatore viene interpellato nelle scelte, le condividiamo". Ai microfoni di Dazn, Francesco Calvo, CFO della Juventus, torna sulle indiscrezioni relative al mancato coinvolgimento di Massimiliano Allegri nella scelta del prossimo direttore sportivo bianconero: "Siamo un gruppo di lavoro, la Juventus è più di un singolo, incluso il sottoscritto. Abbiamo la stessa proprietà da cent'anni, milioni di tifosi e queste sono garanzie. Con l'allenatore condividiamo tutto e il confronto è sempre positivo: come ha detto Allegri ieri non c'è stato alcun veto da parte sua".

Giuntoli è in pole? "Ho visto un toto-nomi importante e variegato, noi abbiamo idee chiare e non mi sembra corretto commentare singoli nomi".

Sul -10: "Noi ci siamo espressi sin dall'inizio in maniera chiara sulle nostre opinioni e i nostri sentimenti in merito alle sentenze. Riteniamo di essere stati puniti ingiustamente, che non ci sia stata proporzione. Abbiamo iniziato il processo accusati di violare un articolo e siamo stati condannati per la violazione di un altro. Ormai è definitiva e siamo concentrati sul campo".

C'è stato un confronto con l'allenatore? "Sicuramente la stagione è stata impegnativa, tra sentenze e altro. C'è stata una delusione a Siviglia, abbiamo sentito per quello il contraccolpo più che per la sentenza".

Ultima per diversi giocatori, tra cui Di Maria? "Potrebbe, perché hanno il contratto in scadenza. Non sappiamo chi ci sarà l'anno prossimo, ma sappiamo che i giocatori vorranno impegnarsi stasera".