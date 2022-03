Juve in corsa Scudetto? Valentini: “Non può aspirare a più del quarto posto"

"Allegri, che non è bollito, è in agguato ma il Napoli marcia alla grande. La Juve non può aspirare a più del quarto posto".

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parla così della mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia: "Non si può scaricare su Mancini o sulla federazione la mancata qualificazione ai Mondiali. Credo che Mancini si sia fatto una domanda 'ho la forza per andare avanti' e la risposta se l'è data. In una fase delicata del calcio italiano nel periodo della pandemia Gravina ha saputo tenere unito il calcio italiano. Sono contento che Mancini rimanga. Ora serve una riforma che comprenda anche il ruolo degli agenti. Serie A? La squadra più forte come organico e qualità è l Inter ma nelle ultime settimane ha zoppicato. La Juve deve puntare al quarto posto e sarebbe già un grande successo. Allegri, che non è bollito, è in agguato ma il Napoli marcia alla grande. La Juve non può aspirare a più del quarto posto".