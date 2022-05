Juve, Lippi: "Juve abituata alle finali, non ha mai paura"

"Probabilmente c'è il rammarico di non essere stati competitivi in campionato per qualcosa di più importante del quarto posto"

La Juventus, in caso di ko stasera contro l'Inter, chiuderebbe la stagione senza titoli. Una questione mentale che potrebbe mettere pressione alla squadra di Allegri, anche se Marcello Lippi tramite Tuttosport si sente di tranquillizzare l'ambiente bianconero in tal senso: "Alla Juventus non c'è mai ansia o paura. Nella Juventus nessuno ha l'ansia.

Probabilmente c'è il rammarico di non essere stati competitivi in campionato per qualcosa di più importante del quarto posto, però c'è soddisfazione per avere raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League, che per la società è molto importante. E poi c'è questa finale di Coppa Italia, ma la Juventus è abituata a giocare le finali. Perciò non ci sono ansie in casa bianconera".