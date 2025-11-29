Juve, Spalletti: "Ho accettato l'incarico perché credo nella potenzialità della squadra"

Nel pre-partita della sfida contro il Cagliari, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Sono stati giorni di lavoro dove c'era un po' di serenità, dopo il buon risultato ottenuto in Norvegia. Si lavora con più allegria e facilità, quando poi siamo sostenuti dai risultati. Il lavoro dipende poi dalla testa: i ragazzi ogni tanto si fanno spaventare da ciò che si dice attorno alla squadra, sono arrivati qui grazie alla loro potenzialità. Se non danno gli altri i consensi, glieli posso dare io. Non sarei venuto qui, non mi interessava altrimenti avere altri tre mesi di lavoro: non è un contratto, ma i risultati e ora il riferimento è di fare risultato anche in Serie A".

Perin in luogo di Di Gregorio? "Di Gregorio è un ragazzo che ha un equilibrio da Top Player e da top persona. Ha avuto una piccola gastroenterite, ci fidiamo ciecamente di Perin. Rimetterlo in campo con un solo allenamento era una forzatura, alla prossima tornerà. Poi bisogna avere diversi giocatori forti per il risultato che vogliamo portare a casa".