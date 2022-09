Juventus, Arrivabene: "Ronaldo? Dispiace, ma non è più un problema nostro"

Il dirigente della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match con la Fiorentina

Il dirigente della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match con la Fiorentina: "Siamo cresciuti rispetto allo scorso anno. La partenza è stata un po' a singhiozzo per tutti e quindi va bene così. Martedì saremo a Parigi a giocare in Champions, quindi le scelte sono anche in questo senso. Grande rispetto per loro, ma andremo la per fare la nostra partita e con qualche cartuccia in tasca. La Juventus deve lottare sempre, in campionato come in Coppa Italia e in Champions. Lo spirito deve essere di avere rispetto di tutti e paura di nessuno. La società deve essere unita con l'allenatore, la squadra e i tifosi che sono il dodicesimo uomo. Tutti mirano a vincere: fare pronostici oggi è presto, ma certamente non siamo in gara per perdere. Mercato? Con i prezzi che girano sembra più una boutique. Con Ronaldo ci siamo salutati con rispetto, poi quello che è successo dopo non è più un problema della Juventus. Dispiace comunque vedere un giocatore del genere in questa situazione".