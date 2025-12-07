Juventus, Chiellini a DAZN: "Gara tosta. David e Openda? Li scopriremo meglio più avanti"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match col Napoli: "Al Maradona l'ambiente non è mai tranquillo, ma nei limiti della sportività. Mi aspetto una partita tosta".

Che difensore è Koopmeiners?

"Sta facendo bene, naturalmente è un giocatore molto diverso da quello che ero io o ad esempio Buongiorno, può portare qualità in quel ruolo e ha avuto un impatto positivo: ha ripreso ritmo e sicurezza".

Come giocherete in attacco?

"Senza punti di riferimento, tanto chi gioca davanti lo vedrete tra poco: credo sia stato fatto per avere il controllo della partita".

David e Openda fuori?

"Ho visto ancora più convinzione da parte loro, David ha fatto una grande partita e Openda ha segnato un gol annullato. Per loro sarà un'occasione, quando ci sono infortuni è una brutta notizia per la società ma ci darà la possibilità di scoprirli meglio nelle prossime settimane, senza avere la pressione sulle spalle di uno come Vlahovic".