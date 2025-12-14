Juventus, Spalletti: "La mia vittoria più bella su questa panchina, dentro la partita per 90'"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, commenta la vittoria contro il Bologna ai microfoni di DAZN.

E' la vittoria più bella, la più importante da quando è allenatore della Juventus?

"Sicuramente sì, perchè poi incontravamo una squadra che ha una forza ben definita, che ha un valore, che ha entusiasmo, perchè basta vedere dove è in classifica, una squadra lavorata bene, costruita bene, anche in dieci ci hanno creato delle situazioni difficili, hanno una mentalità ben precisa e spiccata, per cui aver vinto qua è ancora un merito in più per i miei professionisti, per i miei calciatori, quindi stasera gli va detto bravi veramente".

Anche dal punto di vista mentale è stata importante. Il cambio di Cabal è stata la mossa decisiva della partita?

"Io l'avevo detto più volte in conferenza stampa, poi diventa difficile perchè se non fai risultato e non migliori... ma io delle cose fatte bene le avevo viste durante gli allenamenti, questa settimana soprattutto. L'avevo detto anche alla dirigenza, li avevo trovati energici, reattivi durante gli allenamenti, per cui c'era bisogno di una prestazione che gli desse tranquillità e ora penso, spero, che questa li metta nelle condizioni di poter andare oltre, di poter ripetere quella che è stata la prestazione, al di là del gol, al di là dell'episodio, più o meno, ma è la prestazione in se stessa che viene poco valutata nel calcio e che si dà sempre forza ad alcuni momenti della partita. Stasera la Juventus è stata dentro la partita, nel cuore della squadra, vicina al pallone per 90 minuti, ha sbattuto, ha fatto contrasti, è andata oltre questi duelli individuali a cui ti costringe il Bologna e può essere di buon auspicio per il futuro, poi Cabal è un'intuizione, Cabal ogni tanto deve imparare a correggere la sua emozione, perchè è un emotivo, è un cavallo... Cabal, perchè ha gamba, ha forza, ha continui cento metri nelle gambe e quelli hanno un valore, perchè talentuoso è quello che fa colpi di tacco, ma è talentuoso anche quello che fa 100 metri venti volte a tutto fuoco, anche quello è talento, il talento della ripetitività dei 100 metri per 20 volte. E lui ha questo, perchè è fisico, forte di testa, non subisce l'uno contro uno, però nelle partite che ha giocato finora era troppo sporco per il valore che ha e per il livello di calcio che bisogna esprimere, per cui gli ho rotto un po' le scatole".

Anche Openda si è mosso bene, è andato vicino al gol, può essere una cosa positiva aver ritrovato anche questo giocatore.

"Ti ringrazio per aver sottolineato la prestazione perchè se lo sentono dire da te gli suona in maniera diversa che da me, però poi openda è un calciatore differente da David, David è uno che lega il gioco, che ha relazione, anzi a me ogni tanto sembra più una seconda punta che una prima punta, perchè poi viene a legare, è bravissimo a trovarsi gli inserimenti, mentre questo è più potente, ha più forza, è un calciatore che probabilmente contro squadre come il Bologna si trova un po' più a suo agio, perchè ha i 60 metri di strappo di potenza pura e di velocità, lui è un giocatore veloce che va nello spazioo e ti crea dei problemi. Probabilmente è stato anche un po' avvantaggiato dal tipo di partita e dal modo di giocare del Bologna".