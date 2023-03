Kolo Muani ancora sotto shock: "Quell'istante ha cambiato la mia vita"

"Fa parte del mio lavoro anche se non lo dimenticherò mai. Eravamo sul punto di conquistare la terza stella".

Ospite delle colonne de L'Equipe l'attaccante dell'Eintracht Francoforte è tornato a parlare di quell'episodio proprio dal ritiro della Nazionale transalpina attesa dall'esordio nelle qualificazione ad Euro2024. "Quell'istante - racconta - avrebbe potuto cambiarmi la vita. Purtroppo quello che è accaduto oramai è storia, è uno dei capricci della vita. Quando ho avuto modo di rivedere quell'azione mi sono reso conto di aver avuto a disposizione molte altre alternative per fare il gol, ma in campo tutto scorre molto velocemente e io oggi voglio solo guardare avanti. Fa parte del mio lavoro anche se non lo dimenticherò mai. Eravamo sul punto di conquistare la terza stella. Non mentirò: odio quel momento".