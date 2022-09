Koulibaly e la cessione al Chelsea: “Ci ho messo poco a scegliere, è uno dei 5 top club al mondo”

Ai microfoni di Quotidien, il centrale senegalese è tornato a parlare sulla scelta di lasciare l'Italia

Dopo otto anni di Napoli in estate Kalidou Koulibaly ha lasciato l'Italia per l'Inghilterra, firmando con il Chelsea di Todd Boehly. Ai microfoni di Quotidien, il centrale senegalese è tornato a parlare sulla scelta di lasciare l'Italia: "Il Chelsea è arrivato e non ci ho messo molto a scegliere. Sono in uno dei cinque migliori club al mondo, con una grande storia, una squadra abituata a vincere. Firmare con il Chelsea è stato un'ottima cosa per me. Sono molto felice di essere qui a Londra. All'inizio è stata un po' dura, perché ho dovuto trasferire otto anni della mia vita a Londra. È qualcosa che è piuttosto difficile".