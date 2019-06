Koulibaly racconta: "ADL credeva fossi più alto e quando mi vide voleva parte dei soldi indietro"

Il primo incontro con Aurelio De Laurentiis. Si sofferma anche su questo tema Kalidou Koulibaly nella sua lunga intervista rilasciata ai microfoni di The Players Tribune, raccontando un dialogo avuto col presidente: “Quindi sei tu Koulibaly?” “Sì, sono Koulibaly” “Ma non sei alto? Ma non eri alto 1,92?” “No, presidente, sono alto 1,86” “Mannaggia! C’è scritto dappertutto che sei 1,92! Devo parlare con il Genk per avere dei soldi indietro!”