Krol non ha dubbi sulla lotta scudetto: “Vincerà il Napoli, l’Inter è stanca”

L'ex difensore olandese, che in carriera ha indossato la maglia del Napoli da calciatore, Ruud Krol, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Mattino ha parlato della lotta Scudetto, indicando il Napoli di Conte come nuova favorita dopo il recente aggancio in vetta.

Ecco il suo pensiero: "Chi vincerà? Io penso il Napoli. Non solo perché quei quattro anni hanno cambiato la mia vita, ma soprattutto per una questione di fatica: l’Inter è stanca, nel secondo tempo di Bologna ha mostrato il vero volto di una squadra che avverte il peso di lottare per tre titoli e ha perso la lucidità. Non è semplice, e ora pagano il prezzo. E poi, arrivati a questo punto si fanno delle scelte, si fa una selezione".