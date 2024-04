Kvara su Maradona: "Pazzesco che la gente mi accosti a lui, era l'idolo di mio padre"

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A e si è soffermato anche sulla figura di Diego Armando Maradona

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A e si è soffermato anche sulla figura di Diego Armando Maradona: "E' stato uno dei giocatori migliori della storia del calcio. Penso che sia pazzesco che ci siano persone che mi paragonano a lui o che cercano di farlo.

Per me è un piacere ovviamente e sono felice di tutto questo. Quando giochi nella squadra in cui giocava Maradona è un piacere. Prima di venire qui mio padre mi diceva sempre che Maradona era il migliore di sempre, era il suo idolo".