Kvara sullo Scudetto: "All'aeroporto dopo Torino il giorno più bello della mia vita!"

Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A e si è soffermato anche sullo Scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A e si è soffermato anche sullo Scudetto: "E' stato qualcosa di folle perché non avrei mai immaginato, neanche nei miei sogni più sfrenati, che un giorno sarei diventato campione d'Italia. Non potevo crederci, è stato un risultato troppo grande, non pensavo che sarei diventato campione d'Italia. Ma mentre uscivo ho pensato tra me e me 'Ce l'ho fatta'.

I tifosi mi motivano perché quando vedi la loro passione e la loro voglia di vincere, vuoi vincere per loro, a volte ne hai bisogno. Ti danno un'energia che non puoi trovare altrove. Dopo la vittoria in casa della Juventus sapevamo che eravamo a un passo dal diventare campioni d'Italia, tutti gridavano e cantavano all'aeroporto, è qualcosa che non puoi immaginare, una cosa troppo bella, una delle migliori che mi sia mai capitate. Fu il giorno più bello della mia vita".