Podcast Repice: "Ora vorrei essere una mosca a Castel Volturno"

Il giornalista e radiocronista Francesco Repice ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Yamal è il nuovo Messi?

"Partita molto emozionante, Yamal mi ha fatto davvero impressione. E' un calciatore superiore ma certi paragoni sono fuori luogo. E' eccessivo quello con Messi. ha già vinto un Europeo, è forte, ma ci sono dei calciatori che sono qualcosa di più grande. Uno che sta decentrato poi non potrà mai essere come uno che sta in mezzo al campo. Il paragone andrebbe fatto con Cristiano Ronaldo, perché il ruolo è quello, ma è comunque difficile".

Come ha visto l'Inter?

"Mi posso immaginare che dopo la partita di Bologna ti possa essere crollato un po' il mondo addosso. E allora provi a fare una scelta. Ma anche se il Napoli perdesse col Lecce, poi che formazione mettere in campo per il campionato l'Inter? Io credo che la testa sia alla Champions comunque".

Corsa Scudetto, turno favorevole al Napoli?

"Vorrei essere una mosca a Castel Volturno ora. Conte è uno che ti si attacca addosso e non ti molla più".