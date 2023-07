L'agente Davide Lippi: "Spalletti mancherà a tutti. Ma Garcia è un buon allenatore..."

Davide Lippi ha parlato ai microfoni di TMW soffermandosi su vari temi, tra cui l'addio di Spalletti al Napoli

TuttoNapoli.net

Presente al Gran Galà di apertura del calciomercato a Rimini, andato in scena nella serata di ieri, Davide Lippi ha parlato ai microfoni di TMW soffermandosi su vari temi, tra cui l'addio di Spalletti al Napoli: "Se lo rivedremo presto in A? Me lo auguro, Luciano è un grande allenatore, lo stimo tanto, e poi le sue conferenze stampa sono fantastiche. I primi sei mesi in A mi mancherà...".

Più sorpreso dall'addio di Maldini-Massara dal Milan o dall'arrivo di Garcia al Napoli? "Dall'addio di Maldini e Massara, non me l'aspettavo. Prima di privarmi di una persona come Maldini, io ci penserei sempre. Sono rimasto sorpreso. Garcia è un buon allenatore, rispecchia i parametri del Napoli, vedremo cosa farà, non sarà un compito facile".