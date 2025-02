Podcast L'agente Pagliari basito: "Comuzzo? Prezzo eccessivo, ha poche presenze..."

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato Silvio Pagliari, noto agente sportivo e fondatore della BSP Football Agency.

Comuzzo nel mirino del Napoli e già valutato 35 mln:

"Calciomercato va così ora, dopo pochi mesi le cifre salgono alle stelle ma è un giocatore forte. Il prezzo, in base alle presenze, è un po' eccessivo. Vai a prendere un giocatore in prospettiva. Sono rimasto basito dalla cifra ma l'ho visto in azione ed è molto forte. Lo metti vicino a Buongiorno ed è la coppia di centrali del futuro anche per la Nazionale. E' dai tempi di Chiellini uno che va in aggressione sull'uomo. ne sentiremo parlare anche in ottica Nazionale questo ragazzo".

Napoli, Garnacho difficile ma può essere l'erede di Kvaratskhelia?

"Come livello può diventarlo, ha caratteristiche diverse ma quando arrivi in Italia e costi già 60-70 già pensiamo che sia subito decisivo, ma i primi mesi sono difficili per tutti in Serie A. Qui si parla tanto di tattica rispetto in Premier o altri campionati. Kolo Muani è un giocatore di livello importante, è normale che faccia gol alla Juve, perché li ha fatti sempre".