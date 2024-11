L'allarme di Al Khelaifi: "Senza un nuovo stadio, il Psg è 'morto'"

vedi letture

(ANSA) - PARIGI, 21 NOV - Anche il Psg ha bisogno di un nuovo stadio per poter competere ai massimi livelli, soprattutto in Europa. Intervistati dalla radio francese, il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, ha spiegato che il club "ha bisogno di costruire un nuovo stadio il più rapidamente possibile", lontano dal Parco dei Principi che è di proprietà delle autorità cittadine, se vuole competere con i rivali europei.

"Mi piace molto il Parco, piace a tutti. Se ascolto il mio cuore, non ce ne andremo da lì. Ma tutti in Europa hanno stadi da 80.000, 90.000 posti... Ne abbiamo bisogno, altrimenti siamo morti", ha detto Al Khelaifi durante l'inaugurazione del nuovo centro di allenamento della squadra. I proprietari qatarioti del Psg hanno fatto diversi tentativi, sempre falliti, di acquistare l'iconico stadio parigino da 48.000 posti, costruito originariamente nel 1897 e ristrutturato nella sua forma attuale nel 1972. "Siamo in Francia, ma anche in Europa. La città non ci dà scelta - ha insistito Al-Khelaifi -. Non faccio politica. Ma noi abbiamo bisogno di uno stadio pronto in 3-4 anni, non abbiamo tempo da perdere, altrimenti siamo indietro rispetto ad altri club in Europa". "Dobbiamo costruirlo il più velocemente possibile", ha aggiunto, affermando che il Psg. Secondo le fonti, la decisione sul nuovo impianto sarà presa all'inizio del 2025. Intanto l'altra squadra della città, il Paris FC protagonista della serie cadetta, sta per passare nelle mani di Antoine Arnault, figlio del miliardario Bernard Arnault, che avrà come "partner sportivo" la Red Bull. Anche questo club vorrebbe per se stesso un nuovo stadio a Parigi, intanto verrà ristrutturato quello di Charléty. (ANSA).