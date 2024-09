L’allarme di Biasin: “Se Inter non dà priorità ad una competizione, resterà a bocca asciutta!”

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ai microfoni di Pressing ha commentato la sconfitta dell’Inter nel derby e le prospettive dei nerazzurri: “Fonseca ha messo in crisi l’impianto di gioco di Inzaghi che non ho mai visto in crisi negli ultimi anni. L’Inter non ha giocato da squadra, si sono fatti fregare da quanto raccontato, che era già tutto deciso, che è più forte ecc. Nello spogliatoio va stabilita la priorità, l’anno scorso era chiaro: Scudetto e poi si vede in Champions, quest’anno se si pensa di fare entrambe le cose si rischia di restare a bocca asciutta!”.