L'allarme di Criscitiello: "Problema Allegri è la preparazione, usa metodi obsoleti di 15 anni fa!"

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Criscitiello individia nella preparazione il reale problema della scelta Allegri

Allegri e il Napoli ma De Laurentiis non sottovaluti un problema. Così Michele Criscitiello titola il suo editoriale per Sportitalia sulla scelta del presidente azzurro: "Questa volta, un anno dopo, ci siamo. Vincenzo Italiano rischia di rimanere con il cerino in mano e Aurelio aveva fretta di fare l’allenatore prima delle vacanze. Allegri è quello giusto. Non è Conte ma non è neanche Italiano.

Gli ultimi risultati e le aspettative del Napoli

"Gli ultimi risultati non lo premiano, il suo calcio è ormai datato ma a Napoli potrebbe bastare per quelle che sono le pretese del Presidente. Non spendere cifre folli, rientrare degli investimenti e consolidare un piazzamento in Champions facendo una discreta figura in Europa".

Il nodo della preparazione atletica e dello staff

Criscitiello individia nella preparazione il reale problema della scelta Allegri: "Il vero problema è che De Laurentiis dovrebbe approfondire il mondo di Massimiliano Allegri. Max è rimasto “vecchio” e soprattutto nel suo staff ha professionisti che sulla preparazione atletica non si sono mai aggiornati. Non sono coincidenze i cali che puntualmente deve affrontare nel corso di una stagione. Eppure, al Milan, quest’anno aveva solo una competizione. A Napoli dovrà giocare ogni tre giorni. I metodi dello staff di Allegri sono vecchi e obsoleti. Il calcio è cambiato, si è evoluto ma i suoi Prof sono rimasti a 10-15 anni fa".