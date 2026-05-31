Iannicelli: "Allegri scelta giusta! Indica la strada tracciata da ADL"

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Iannicelli promuove Allegri: il Napoli punta a crescere anche in Champions.

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato di Massimiliano Allegri, scelto come prossimo allenatore del Napoli: "Quando De Laurentiis, domenica scorsa, disse: 'La valutazione sarà fatta anche sulla base di quello che sta accadendo in queste ore, in queste minuti', io capì che si alzava la cortina fumoggera, ma che dietro questa cortina c'era Allegri. Non mi sorprende e ritengo sia un'ottima scelta. Io ritengo che un professionista. Allegri è l'allenatore italiano più vincente dell'ultimo decennio. I dati parlano chiaro. Voglio ricordare che quando arrivò a Torino, subentrando a Conte in quella estate così tormentata, c'erano le barricate ed è andato via con cinque scudetti e due finali di Champions, che non mi sembra un risultato particolarmente disprezzabile.

Io credo che sia l'uomo giusto e che indichi anche una strada. De Laurentiis, scegliendo Allegri, dice una cosa molto chiara. L'anno prossimo, meglio, la prossima stagione sportiva deve essere all'insegna del kaizen. Parola giapponese formata da Kai che significa miglioramento, cambiamento. Zen, l'avanzare. Allora io credo che il kaizen che ha fissato De Laurentiis, scegliendo Allegri, sia questo. Restare competitivi in Italia, cioè entrare nelle prime quattro in Italia e quindi conservare quel bacino economico in Champions e salire di livello in Champions. Il kai sarebbe l'Italia. Questo è il kaizen che gli dà. Nel senso che con Conte probabilmente in Europa non avresti potuto migliorare. Secondo me con Allegri hai tutte le possibilità, ovviamente facendo scelte anche importanti sull'organico. A cominciare da quella su De Bruyne, la cui riconferma io non ritengo per nulla scontata. E poi, ripeto, restando solitamente nelle prime quattro in Italia, costruire nelle otto partite di Champions una postazione che ti porti ad entrare almeno ai play-off, se non addirittura nelle prime sedici. Perché questo, credo, sarà il principale traguardo, il kaizen, appunto, della prossima stagione".