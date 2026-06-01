Radio TN Parole De Bruyne, Minervini: "Non solo contro Conte, messaggio anche per Allegri"

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Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli"

Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "Se De Bruyne si è lamentato dell’attitudine difensiva di Conte, non voglio nemmeno immaginare cosa possa pensare del calcio di Allegri. Le parole del belga sono state un pochino inattese, c’è stata evidentemente una grande insofferenza nel corso della stagione.

Visto il tempismo delle dichiarazioni di De Bruyne, mi sembra più un messaggio legato al futuro che al passato. Conte ormai è andato via, forse Kevin vuole dire alla società ‘Guardate che un altro anno a giocare col 5-4-1 non me lo voglio fare’. Mi sembrano da leggere più in questa ottica le sue parole. Diabriba con Stellini? Si poteva evitare la risposta, Conte non ha bisogno di essere difeso dal suo secondo" ha concluso Minervini.