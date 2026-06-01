Bergomi: "Il gioco di Conte ha stancato De Bruyne. Poi ha puntato sulla difesa"
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Bergomi elogia Conte: la solidità difensiva è stata la forza del Napoli.
L'ex difensore dell'Inter, Giuseppe Bergomi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione vissuta da Napoli di Antonio Conte: "Tu devi decidere in base agli uomini che hai che tipo di gioco vuoi fare. Il primo era tipo: palleggio, controllo e poi in fase di non possesso uomo contro uomo andando a stancare gli interpreti, mi viene in mente De Bruyne.
Quando ha cambiato secondo me ha messo il vestito migliore, con Hojlund a difendere palla e la capacità di ribaltare il campo velocemente. Davanti ha rinunciato a qualcosa, è vero, ma per una solidità difensiva che per me è stato il vero punto di forza di questo Napoli".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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