L'appello di Rrahmani ai tifosi: "Restate con noi anche quando perdiamo e vinceremo!"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come di consueto, a fine intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ad Amir Rrahmani è stato chiesto di lanciare un messaggio ai tifosi in ascolto: "Anche se perdiamo qualche partita, restate con noi. Come voi, vogliamo vincere anche noi. Anche il nostro sogno è vincere lo scudetto, è il sogno di tutti i calciatori. Restate con noi anche quando perdiamo".