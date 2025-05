Cds - Il Napoli a Lecce può scrivere stralci di sentenza, ma giocherà contro un'intera città

Questa settimana toccherà al Napoli inaugurare il sabato del villaggio scudetto, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport per raccontare di questa giornata di campionato. Un campionato incerto più che mai: la mattina del 19 aprile l’Inter era prima con tre punti di vantaggio sul Napoli; la sera del 27 aprile a comandare la classifica s’è ritrovato il Napoli con tre punti di vantaggio sull’Inter: "Il parziale del primo set: 6-0. Ma ora è cominciato il secondo e Conte deve mantenere il servizio. Ricchissimo il menù di oggi: andranno in scena Lecce-Napoli alle 18 al Via del Mare e Inter-Verona alle 20.45 a San Siro. Una dietro l’altra. Secondo definizione di Conte: non la giornata più importante del campionato, ma una importante. E molto: potrebbe scrivere stralci di sentenza".

Il Napoli scenderà in campo senza Buongiorno e Neres. Di fronte avrà il Lecce: "E' vero che ci sono 47 punti di differenza e che la squadra di Giampaolo non vince dal 31 gennaio (7 sconfitte nelle ultime 11), ma lo è altrettanto che anche la salvezza non ammette più errori. Tra l’altro, a giocare sarà un’intera città: e lo farà per Graziano Fiorita, il fisioterapista scomparso il 24 aprile. E poi, da qualche tempo quando al Via del Mare arriva il leccese Conte non è esattamente una festa: certe ruggini non sono ancora state grattate via. Per il Napoli non sarà una passeggiata, forse l’ultima salita molto ripida del campionato". Inzaghi invece sarà senza gli infortunati Lautaro e Pavard, lo squalificato Calhanoglu e Dimarco non al meglio: farà tra i sette e i nove cambi di formazione.