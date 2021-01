L'Empoli vince e ora si riposa prima della Coppa Italia. Olivieri: "Testa al Napoli"

L’attaccante dell’Empoli Marco Olivieri dopo la vittoria sul Cosenza arrivata anche grazia a una sua rete ha parlato così del successo e del momentaneo primo posto in classifica: "Sono contento di aver ritrovato il gol e soprattutto per la vittoria, siamo stati bravi. La nostra forza è che chiunque scenda in campo fa sempre il suo e ora che siamo primi dobbiamo cercare di tenere la vetta, anche se ancora è lunga. - continua Olivieri a Radio Lady - Ora riposiamo tre giorni poi testa al Napoli, dobbiamo pensare di poter vincere anche contro gli azzurri, solo dopo potremmo concentrarci sulle sfide contro Salernitana e Lecce".