L’esperto di calcio scandinavo: “Solbakken avrebbe bisogno di tempo. Su Svanberg e Ostigard…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Salvatore, agente FIFA ed esperto di calcio scandinavo: "Il Napoli è da sempre attento con il suo scouting al mercato scandinavo. Gli ultimi anni magari ne sono arrivati di meno, ma in passato gli azzurri hanno avuto dei profili scandinavi che hanno fatto bene e che si sono ambientati bene nella città. Di recente sta guardando sempre di più in questo mercato, anche perché i talenti e i calciatori importanti non mancano e aumentano col passare degli anni. Bisogna sottolineare, però, che i prezzi dei calciatori scandinavi non sono più bassi come in passato.

Svanberg? E' un profilo molto interessante, titolare della Nazionale svedese. E' reduce da due stagioni dove ha fatto molto bene al Bologna in Serie A. Per me è un calciatore pronto per il grande salto, poi è chiaro: la piazza di Napoli non è quella di Bologna. Lui però resta un profilo ideale con cui rimpiazzare eventuali lacune a centrocampo.

Ostigard? E' un difensore interessante, che ha già esperienze tra Germania e Inghilterra. E' un nazionale norvegese, ha conosciuto la Serie A ed ha un valore importante. Staremo a vedere se sarà una trattativa semplice per il Napoli, visto che il calciatore potrebbe attirare l'interesse anche di club inglese e tedeschi.

Solbakken? Lo seguivo dalle giovanili del Rosenborg, è sempre stato interessante. Al Bodo è esploso e contro la Roma ha fatto benissimo. E' la classica ala scandinava, il Napoli potrebbe aver bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche. In caso di passaggio in Serie A, avrebbe bisogno di tempo per adattarsi e inserirsi. Di certo, è un elemento che può fare al caso degli azzurri".