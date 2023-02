L'ex Agostini: "Il Napoli ha rivendicato la nostra eliminazione del '94. Ora è una Ferrari"

“Questo progetto nasce da una programmazione societaria già partito anni fa e ora con Spalletti sono riusciti anche a ringiovanire la rosa".

Il Napoli ormai travolgente anche in Europa? “ Quello di ieri è stato un successo importante, che può portare ai quarti di finale. Era da un po’ che il Napoli mancava ad alto livello in Champions e sta dimostrando di poter fare bene. Ha rivendicato tra l’altro l’eliminazione subita nel 1994 per mano dell’Eintracht in Coppa UEFA ”.

Quanto è importante in questo Napoli la programmazione da parte di tutti?

“Questo progetto nasce da una programmazione societaria già partito anni fa e ora con Spalletti sono riusciti anche a ringiovanire la rosa. Hanno anticipato i tempi, perché sono stati bravi a valorizzare i giocatori in breve tempo, senza far pesare troppe aspettative. Sia in Italia che in Europa stanno raccogliendo i frutti di un grande lavoro”.

Di Lorenzo è il simbolo della crescita di questa squadra?

“Il capitano è sempre il capitano e non bisogna dimenticarsi che è campione d’Europa con l’Italia. Ha fatto un percorso importante negli ultimi anni e portare la fascia a Napoli è difficile. Si impegna sempre e insieme agli altri big sta tenendo insieme il tutto, trascinando la squadra”.

Il Napoli potrà ben reinvestire i soldi da eventuali cessioni estive?

“Penso che la società del Napoli ora abbia in mano una Ferrari e può vincere in Italia e in Europa. Vendere i giocatori decisivi subito sarebbe sbagliato, perché questo è un gruppo che potrebbe durare almeno altri quattro anni. Non penso la società distruggerà il progetto, anche in ottica successi futuri”.