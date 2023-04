L'ex arbitro Gavillucci: "Mai rigore quello di Tomori. C'era quello su Lozano"

L'arbitro Claudio Gavillucci a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato degli episodi controversi di Napoli-Milan

L'arbitro Claudio Gavillucci a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato degli episodi controversi di Napoli-Milan: "Il calcio di rigore del Milan? E' un episodio particolare, si deve scavare nelle pieghe del regolamento che nelle riprese di gioco come è il rigore per decretare la posizione di un calciatore deve prendere in considerazione i piedi a terra dei calciatori. Quindi è stato regolare il rigore battuto. Una cosa è se il piede è in sospensione, un altro se c'è già il piede poggiato dentro l'area, che porterebbe in questo caso alla ripetizione del rigore. Il rigore di Leao? Io pensavo avesse preso il pallone e mandato in angolo, dalle immagini si vede che tocca prima Lozano e mi sarei immaginato la chiamata del VAR. La discriminante è stata quella di aver toccato il pallone, ma lì tocca tutto.

La deviazione non salva Leao dalla punizione. Quello di Tomori non è mai rigore. Il difensore non fa nulla per aumentare il volume del corpo, il movimento è congruo e mi sarei aspettato l'intervento del VAR. Quello è codificato come non rigore".