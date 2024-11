L'ex arbitro Pieri: "Challenge, tempo effettivo ed ex calciatori al VAR, ecco le soluzioni"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio - 3° tempo' è intervenuto Tiziano Pieri, ex arbitro: "L'unica soluzione per risolvere la situazione Var sarebbe quella di introdurre il Challenge, quindi accontentare la richiesta della squadra interessata per rivedere al monitor con attenzione l'intera azione.

Sarebbe corretto permettere all'allenatore una volta per tempo poter chiamare la revisione al monitor, in caso di chiamata corretta non rimuovere la possibilità di richiamarlo. Il punto di partenza deve essere, in ogni caso, la revisione del protocollo. Introdurrei gli ex calciatori nel mondo arbitrale, certamente in maniera graduale, ma grazie all'esperienza sul campo potrebbero essere fondamentali.

Il rigore su Dumfries? Non c'è. Il fallo è troppo leggero e non mi aspettavo da un arbitro bravo come Mariani questo tipo di rigore".