L'ex Cagliari Tomasini: "Con le big si dà qualcosa in più, venderemo cara la pelle"

Beppe Tomasini, memoria storica del Cagliari dello scudetto, ha parlato della prossima sfida di campionato dei rossoblu che ospiteranno il Napoli di Conte all'Unipol Domus. Ecco le sue parole raccolte da tuttocagliari.net.

Tra una settimana all’Unipol Domus arriva il Napoli di Antonio Conte: una supersquadra attrezzatissima soprattutto dalla cintola in su. Il Cagliari però non parte battuto.

“Quando noi affrontavamo Milan, Inter o Juventus moltiplicavamo gli sforzi e davamo tutti qualcosa in più, proprio perché tecnicamente eravamo inferiori. In questo modo colmavamo il gap che ci separava dagli squadroni. Il Napoli è una compagine di spessore, e in più ha un grande allenatore. Ma noi giocheremo in casa e quindi venderemo cara la pelle. Anche un pareggio, di quelli che smuovono la classifica, potrebbe essere un buon risultato”.